La Fiorentina aggancia la vetta della classifica: «Come si sta?»

Il tweet della Fiorentina, momentaneamente al primo posto in classifica dopo il successo nel pomeriggio sul Genoa

Grazie ai gol di Saponara e Bonaventura, la Fiorentina ha espugnato il campo del Genoa, al quale non è bastato il rigore nel finale di Criscito.

Viola al momento al primo posto in classifica in compagnia di Roma, Milan e Napoli dopo le tre vittorie consecutive. Piedi per terra, ma intanto il club, sui propri social, non può che esprimere tutta la propria soddisfazione con un tweet: