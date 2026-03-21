La foto lo mette nei guai: escluso dalla Nazionale

L’attaccante viene estromesso dalla Nazionale dopo la foto che è giudicata scandalosa: il calcio si intreccia con la politica

Escluso dalla Nazionale a causa di una foto. È il caso che vede protagonista uno dei calciatori più rappresentativi del proprio paese, che vede ora a rischio non solo la sua carriera, ma anche la sua sicurezza personale.

Il motivo? Una serie di immagini pubblicate sui social che lo ritraggono con una figura di spicco di uno stato estero, un gesto che ha acceso una reazione immediata da parte del governo, accusandolo di slealtà e disobbedienza. In un paese dove il calcio è più di uno sport e ogni dichiarazione o azione pubblica è pesata e scrutinata, questa vicenda ha assunto ben altre dimensioni.

La storia inizia con una semplice foto. Un’innocente immagine postata su Instagram che, tuttavia, ha scatenato un putiferio. Le foto, che ritraggono una delle stelle dell’Iran, Azmoun, insieme al governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sono state lette come un atto di sfida. Non è solo un’immagine, ma il simbolo di un atteggiamento che sfida il governo, una provocazione che non è stata tollerata.

Azmoun escluso dalla Nazionale

Non ci è voluto molto per arrivare alla decisione finale. Azmoun, con un passato anche alla Roma, è stato escluso dalla Nazionale, con l’accusa di aver tradito il paese, rivelando pubblicamente una solidarietà verso l’opposizione al regime.

La Federazione calcistica iraniana non ha tardato a prendere provvedimenti, giudicando il comportamento del giocatore incompatibile con il ruolo di rappresentante della nazione. Questa esclusione è diventata un caso emblematico, un segnale forte del potere che la politica esercita nel mondo dello sport, soprattutto in un paese come l’Iran. Questo episodio si inserisce in un contesto già teso.

Il calciatore non è estraneo alle controversie politiche. La sua posizione, fin dalle prime manifestazioni di dissenso pubblico, l’aveva già posto in contrasto con le autorità iraniane. Nel 2022, infatti, durante le proteste contro il regime, si era apertamente schierato a favore delle manifestazioni di dissenso, dimostrando una posizione che gli era costata l’allontanamento dalle istituzioni sportive iraniane.

La sua posizione a favore della causa delle donne iraniane, e più in generale delle libertà civili, lo aveva messo contro chi detiene il potere nel paese. La vicenda Azmoun, però, ha mostrato quanto il calcio possa essere, in certi contesti, il terreno di scontro tra visioni politiche e libertà individuali. Il calciatore ha più volte ribadito il suo impegno verso le cause in cui crede, consapevole del rischio che correva. Ora, però, la sua esclusione potrebbe segnare un momento di svolta, non solo per lui, ma per tutti i giovani che in Iran cercano di fare sentire la propria voce.