La Juve corteggia Giuntoli e De Laurentiis si cautela: i sostituti in casa

John Elkann pensa a Giuntoli per la Juve e De Laurentissi si cautela, pensando ad un sostituto: la pista sarebbe interna al Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli vuole tenersi stretto Cristiano Giuntoli. De Laurentiis sa che il modo di operare del direttore sportivo piace alla Juve di John Elkann, per questo motivo si starebbe già cautelando.

Nel caso in cui Giuntoli dovesse chiedere il via libera al suo presidente per partire (il suo contratto scade nel 2024), i sostituti potrebbero essere già in casa: trattasi di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, che al momento curano lo scouting del club.

