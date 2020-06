La Juventus ha ricalcato il manto erboso dell’Allianz Stadium tre mesi dopo l’ultima volta. Ecco le immagini dei bianconeri

La Juve è ritornata a casa: i bianconeri hanno riassaporato l’odore dell’erba dell’Allianz Stadium durante il test serale in famiglia a ritmi bassi che si è chiuso sullo 0-0.

L’ultima volta era stata la vittoria per 2-0 firmata Ramsey-Dybala contro l’Inter datata 8 marzo. Da lì in poi gli uomini di Maurizio Sarri, causa emergenza Coronavirus, non erano più tornati tra le mura amiche. Sulla pagina Instagram della Vecchia Signora è stata pubblicata un gallery che ritrae alcuni dei bianconeri impegnati nell’allenamento serale.