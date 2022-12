Continua la maledizione Argentina per l’Olanda ai Mondiali: anche stasera gli Orange non sono riusciti a spezzarla

La lista delle gare maledette al Mondiale per l’Olanda quando incontra l’Argentina si allunga di un nuovo capitolo. E per la terza volta, il destino avverso si decide dopo i 90 minuti.



LA BEFFA PIU’ ATROCE – Naturalmente è la finale del 1978, quando sono i padroni di casa a prevalere 3-1 ai supplementari. In pieno recupero, l’olandese Rensembrink colpisce un palo che ammutolisce tutto il popolo argentino. Quando stasera è successo il contrario all’argentino Enzo Fernandez, può darsi che qualche olandese che ha vissuto quell’evento abbia pensato che la vendetta fosse finalmente arrivata.



L’ULTIMO MONDIALE – L’Olanda aveva saltato Russia 2018. All’ultimo nel quale ha partecipato, l’epilogo è stato esattamente lo stesso, con eliminazione ai rigori. A sbagliare in Brasile nel 2014 furono Vlaar e Sneijder. Con la differenza che quella sfida era la semifinale.