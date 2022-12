La Meloni commenta la scomparsa di Mihajlovic: «Hai lottato come un leone in campo e nella vita»

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, ha commentato la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, ha commentato la scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

PAROLE – «Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

A Dio Sinisa Mihajlovic».