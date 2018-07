La Roma prepara l’offerta per Barella: si profila un’asta con l’Inter?

Non c’è ancora certezza sul futuro di Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è finito nel mirino di Roma ed Inter

Non ci sarà soltanto l’Inter nella corsa a Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, società con cui i nerazzurri possono beneficiare di una corsia preferenziale visto l’ottimo rapporto tra i due club, è finito nel mirino anche della Roma. Sul talento classe 1997, infatti, è piombate l’interesse del direttore sportivo giallorosso Monchi, il quale vorrebbe puntare su di lui per permettere ai tifosi di non rimpiangere la partenza di Nainggolan.

L’OFFERTA – Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, in effetti, il club capitolino starebbe preparando un’offerta che è però ancora lontana dalle esigenze del Cagliari: la proposta è infatti ferma a 25 milioni, mentre gli isolani ne pretenderebbero dieci in più. La situazione di Barella resta quindi ancora da definire, con l’Inter che, dal canto suo, spera che la suddetta trattativa si concluda con un nulla di fatto.