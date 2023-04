La squadra più sfortunata (e in crisi) del mondo: il Boca Juniors

Tutto sul momento di crisi del Boca Juniors, squadra argentina che ha da poco cambiato allenatore per gli scarsi risultati

Talvolta capita che una squadra campione entri immediatamente in crisi dopo aver vinto il titolo. Sindrome d’appagamento, rottura di qualche ingranaggio che prima funzionava perfettamente, erosione dell’entusiasmo che ti aveva trascinato alla grande impresa e una combinazione di tutti questi fattori messi insieme. Ma generalmente è una “malattia” che succede a chi non è abituato a frequentare i quartieri alti, ai novizi da primato, non ai club storici che sono tradizionalmente declinati sul verbo vincere. E, invece, in Argentina sta succedendo qualcosa di clamoroso. Dopo appena 11 partite di campionato, il Boca Juniors può dare già l’addio ai sogni di gloria ed è sprofondato nell’anonimato: è distante 10 punti dal River Plate capolista e potranno essere anche di più al termine della giornata in corso; ha già cambiato allenatore ma l’avvento di Jorge Almiron non ha portato benefici immediati; nelle ultime 5 partite ha collezionato 4 sconfitte e all’esordio in Copa Libertadores non è andato oltre uno 0-0 con i modesti venezuelani del Monagas, quarti nel loro campionato. Si aggiunga che la scorsa settimana è riuscito nell’impresa di regalare 3 punti alla Bombonera al Colon, ultimo in classifica.

In più, sembra che anche la sorte si stia accanendo contro la squadra che fu di Maradona. Ieri sera il nuovo mister ha debuttato in casa del San Lorenzo, il club di cui è grande tifoso Papa Francesco. Ha perso 1-0 e ci potrebbe anche stare, dato il quadro appena disegnato e il fatto che gli avversari stiano viaggiando al secondo posto. Ma è nella dinamica del gol incassato che si capisce tutto del periodo del Boca. Al nono minuto, quando ancora la gara doveva accendersi, su un lancio se ne va via Leguizamon, uno degli idoli di casa. Lo può fare in tutta libertà perché il difensore Valdez si pianta sull’allungo, tanto da dover essere sostituito. Ad andare a chiudere sul fuggitivo arriva Fernandez: lo fa anche in maniera tempestiva, se non fosse che sul contrasto la palla schizza verso la porta, spiazzando Romero. Ok, dite voi, però c’era il tempo per recuperare. Vero: e infatti, nella ripresa, il Boca ha colpito una traversa…