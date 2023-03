L’AIA ha pronta una dichiarazione contro la Roma per quanto successo nel Derby

Un derby da Far West quello della capitale e il designatore Rocchi ha pronta una dichiarazione nei confronti della Roma

L’AIA, per mano del suo designatore, Gianluca Rocchi e secondo quanto riferito da SportMediaset, ha pronta una dichiarazione pubblica nei confronti della Roma, i cui tesserati sono già arrivati a 10 turni di squalifica complessivi in campionato.

Per quanto riguarda invece le tensioni negli spogliatoi, che in base alle ricostruzioni avrebbero visto coinvolti Lotito e Romagnoli da una parte e Mourinho e Mancini dall’altra, non figureranno relazioni da parte di Massa, in quel momento già negli spogliatoi dell’arbitro.