Lampard: «Arriva Havertz? Non dico nulla…”» – VIDEO

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dell’ipotetico arrivo di Kai Havertz

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’ipotetico colpo di mercato che porterebbe a Londra il talento del Bayer Leverkusen Kai Havertz.

«Non voglio parlare di Havertz, è un calciatore di un’altra squadra. Sto pensando solo alla prossima partita che è molto importante per il futuro del Chelsea. L’ultima cosa che voglio fare è quella di parlare di calciatori che non sono nostri. Quando ho la possibilità di parlare con altri giocatori per convincerli a firmare, parlo principalmente del mio progetto di gioco».