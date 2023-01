L’assenza di Okoli penalizza l’Atalanta in difesa: questione generazionale e statistica

Statisticamente l’Atalanta con Okoli tende a subire meno goal rispetto alla retroguardia attuale nerazzurra

Qual è il bilancio dell’Atalanta in difesa nelle ultime 7 giornate di campionato? 15 reti subite: troppe per una squadra che ha grandi ambizioni. Certo, l’attacco è ritornato a compensare queste lacune come gli anni scorsi, ma dall’altra parte passare dalla miglior retroguardia a tale risultato non è il massimo.

Individualmente però c’è una considerazione da fare: la Dea sta soffrendo il mancato utilizzo di Caleb Okoli. Dietro i vari Djimsiti e Palomino non danno più quelle garanzie di un tempo, e di conseguenza serve continuare il cambio generazionale difensivo di inizio stagione. Per quanto il numero 5 nerazzurro incappi in qualche errore in fase d’impostazione, dall’altra è un giocatore assai promettente, basta guardare principalmente i numeri.

Complessivamente Okoli ha giocato 13 partite di cui 9 da titolare, e analizzando quelle dove ha giocato almeno un tempo la squadra ha subito complessivamente 7 goal (non contando il disastro di Lecce dove la formazione sbagliata ha scaturito l’effetto domino): esattamente prima del tracollo citato in precedenza, e la coincidenza vuole che con Caleb in panchina la difesa abbia fatto grande fatica.

Rischi? Non per un reparto attualmente non perfetto, e dall’altra parte lui ha già avuto modo di dimostrare quanto vale. Il miglior periodo statistico e tecnico della difesa ha visto lui assoluto protagonista.