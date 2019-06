Lautaro Inter, l’agente smentisce il rinnovo di contratto

L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué, ha smentito il rinnovo di contratto per l’attaccante dell’Inter

Intervistato dai microfoni di Inter-news, l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué, ha parlato del possibile rinnovo di contratto dell’attaccante con l’Inter.

Ecco le sue parole: «La verità è che al momento non mi ha chiamato nessuno Questo primo anno di Lautaro in Italia è stato molto positivo. E anche la chiamata dell’Argentina per la Coppa America conferma il fatto che non parliamo più di un prospetto per il futuro, ma di un giocatore già importante come tutti quelli che si trovano ora nella Seleccion».