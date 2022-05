Lautaro: «Concentrati sull’obiettivo. Speriamo il Milan perda punti». Le parole dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro l‘Udinese. Le sue parole:

PARTITA – «Volevamo vincere, fare una gara così. Sappiamo che loro sono tosti, aggressivi e forti fisicamente. Siamo contenti perché continuiamo a essere lì».

MILAN – «Non c’era pressione, dobbiamo fare il nostro lavoro e pensare alla prossima partita e vincere. Siamo dietro e dobbiamo solo vincere».

POST BOLOGNA – «Abbiamo fatto più squadra, più gruppo. Siamo tutti dentro e concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo migliorare ma mancano ancora tre partite».

FAVORITA – «Non so chi è favorito, so che loro sono in testa e noi dobbiamo rincorrere. Dobbiamo vincere le nostre partite e sperare che perdano punti».