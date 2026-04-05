Lautaro Martinez ha le idee chiare: «Abbiamo due obiettivi importanti sul nostro cammino. Risultati negativi non sono dipesi dalla mia assenza»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che sta vivendo la squadra nerazzurra

Lautaro Martinez, in vista di Inter Roma, ha rilasciato questa intervista ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni.

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TESTA ALL’INTER – «Nazionali italiani delusi? Siamo qua sempre per essere vicini ai compagni, importante che loro abbiano già la testa tutta sull’Inter. Il calcio è così, bisogna voltare pagina. Abbiamo due obiettivi importanti sul nostro cammino, non c’è tempo per pensare a ciò che successo: bisogna pensare a ciò che viene, è troppo importante per noi».

CAMBIARE MARCIA – «Non credo i risultati siano dipesi dalla mia assenza, un calo in stagione può esserci. Ci sta, ma adesso bisogna cambiare marcia e mostrare un altro atteggiamento, come fatto finora. Siamo in testa alla classifica, vuol dire che abbiamo fatto le cose per bene finora».

LIVELLO DI SQUADRA – «In America non c’ero però (ride, ndr). Quando scende il livello di squadra, anche a livello individuale poi si fa più fatica. Bisogna tirare fuori qualcosa da dentro, ciò che ci è mancato nell’ultimo periodo, per continuare a fare ciò che ci chiede il mister e vincere le partite».

OBIETTIVI E FIDUCIA – «Nella scorsa stagione abbiamo vissuto momenti molto duri, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. Abbiamo iniziato un nuovo cammino, ora abbiamo due obiettivi di fronte e mi fido di tutti i compagni, dello staff e della gente che lavora intorno a noi. Insieme si va a prendere quegli obiettivi. Bisogna rilassarci, essere sereni e divertirci, questo ha portato successi all’Inter. L’atteggiamento è la cosa più importante per affrontare le partite nella maniera corretta».