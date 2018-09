Lautaro Martinez: dopo aver accusto problemi al polpaccio, l’attaccante argentino ha deciso di abbandonare il ritiro della propria Nazionale per rientrare in Italia e recuperare in temi brevi con l’Inter

Lautaro Martinez farà rientro in Italia prima del previsto dal ritiro con l’Argentina. L’attaccante dell’Inter, convocato dal ct Lionel Scaloni per gli impegni contro Guatemala e Colombia, ha accusato problemi al polpaccio che, come annunciato dalla federazione albiceleste, non gli avrebbero permesso di giocare. Così, come riportato da Tyc Sports, Lautaro ha deciso per il rientro anticipato in Italia: obiettivo, recuperare prima possibile e dar manforte all’Inter per la ripresa del campionato e l’esordio in Champions League.