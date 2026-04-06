Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni»

Lautaro Martinez: «Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino». Le parole

Intervenuto nel post‑partita di Inter‑Roma, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato il successo ottenuto nella 31ª giornata di Serie A 2025/26. Ai microfoni di Dazn, l’attaccante argentino ha analizzato la prestazione della squadra e il valore di una vittoria arrivata in un momento chiave della stagione

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RISPOSTA DA SQUADRA – «Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato e per insidiare noi stessi. Bisognava scendere in campo col giusto atteggiamento, con personalità. La Roma è una squadra forte, conosciamo da tanto tempo il suo allenatore. Thuram oggi ha fatto la differenza come ci ha abituato a farla sempre, un calo possiamo averlo tutti. Felice per i compagni, era la partita che meritavamo».

L’ABBRACCIO DELLA SQUADRA A BASTONI DOPO IL GOL DI BARELLA – «Quando parli di lui, di tutti i compagni, a me viene la pelle d’oca. Questi ragazzi lasciano sempre l’anima dentro. Lo diciamo oggi che abbiamo vinto e c’ solo felicitò. ma anche quando perdono loro danno tutto. Gli italiani sono rimasti fuori dal mondiale, ma lavorano a testa alta e danno il massimo. Non possiamo permetterci di fermarci ma un calo lo si può avere. Si accettano le critiche, noi cerchiamo sempre di dare il massimo per superarci ognuno di noi, sono felice di avere questi compagni di squadra».