Lautaro Martinez spiega: «Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo crescere in questo aspetto»

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita contro l’Urawa: «Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo crescere in questo aspetto»

Ai microfoni di Dazn nel postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, partita del 2° turno del Mondiale per Club, Lautaro Martinez ha detto questo. Le parole:

VITTORIA IMPORTANTE – «Sicuramente sì, lo abbiamo detto la prima gara e all’inizio di questa competizione che le partite saranno tutte così. Incontriamo squadre di altri continenti, giocano in questa maniera. Io vengo dal Sudamerica e ho visto anche le squadre sudamericane come stanno giocando. Hanno tanto cuore e noi come squadra dobbiamo alzare il nostro orgoglio, essere umili, saper soffrire. Ci dispiace prendere gol in questa maniera all’unico tiro che loro hanno fatto, ancora manca tanto. C’è l’ultima partita per chiudere il girone. Loro giocano con tantissimo cuore quindi la tua qualità a volte si abbassa, corrono tanto e difendono bene. Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo crescere in questo aspetto».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ SU INTERNEWS24