Lavori Gewiss Stadium, posati i primi seggiolini in Curva Morosini

Lavori Gewiss Stadium, ecco la prima posa dei nuovi seggiolini nerazzurri in casa Atalanta. Le foto del cantiere

Dopo quasi un mese d’assenza, l’Atalanta è ritornata a giocare nel suo stadio, e l’impatto del Gewiss Stadium è stato particolare: i lavori in Curva Morosini erano nel frattempo continuati, presentando non poche novità.

In primis l’avanzamento della copertura dove si comincia ad intravedere quello che sarà il settore ospiti, ma il colpo d’occhio arriva con la prima posa dei seggiolini in Curva Morosini: speculari a quella della Pisani con una raffigurazione della Dea. Step by step.