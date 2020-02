Lazio, Adekanye: «I tifosi sono fantastici! Questo è un sogno!» – VIDEO

Bobby Adekanye ha parlato in zona mista dopo la vittoria sulla SPAL: ecco le parole dell’autore del quinto gol

(-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Bobby Adekanye ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Spal. Ecco le parole dell’autore del quinto gol biancoceleste.

«La squadra sta facendo benissimo dal primo giorno e dobbiamo continuare così passo dopo passo. Credo che possiamo fare la storia, abbiamo giocatori fortissimi che hanno grandi qualità e molta esperienza. Ho sognato questo gol da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a giocare a calcio. Volevo sentire questa emozione come quella di oggi, è una sensazione bellissima che non si può spiegare a parole. Ringrazio la Lazio per darmi questa possibilità. L’anno passato ero in Primavera e oggi sono in prima squadra e fare un gol qui è speciale. Sono molto contento».