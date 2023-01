Lazio, c’è Zaccagni da record e Lotito prepara il rinnovo

Mentre Zaccagni continua a segnare, 8 gol, record personale, la Lazio prepara il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio

La Lazio si gode un Mattia Zaccagni da urlo. Come riporta Il Messaggero, con il gol al Milan l’esterno ex Verona è salito a quota 8 reti in campionato, suo record personale. Inoltre l’italiano va in gol da tre partite consecutive (Empoli, Sassuolo e Milan). Un momento d’oro che Lotito e la società vogliono premiare col rinnovo del contratto.

Zaccagni è in scadenza nel 2025 e percepisce un ingaggio da 1.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. L’idea del club biancoceleste è quella di allungare l’accordo al 2027 alzando l’ingaggio ad almeno 2 milioni di euro più eventuali bonus. Tra le parti c’è ottimismo: Mattia vuole continuare a scoccare nuove frecce verso i tifosi laziali.

