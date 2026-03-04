Connect with us
Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione di Sarri su Gila e Maldini. La lista completa per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Published

19 minuti ago

on

By

Sarri

Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione su Gila e Maldini. La lista di Sarri per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

I riflettori del suggestivo Stadio Olimpico di Roma sono pronti ad accendersi per illuminare una delle sfide più cruciali e affascinanti dell’intera stagione calcistica. Questa sera, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, andrà in scena un match che promette spettacolo puro e altissima intensità agonistica: la Lazio e l’Atalanta scenderanno in campo per contendersi l’accesso all’ultimo atto della prestigiosa Coppa Italia.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La lista ufficiale diramata dall’allenatore

A guidare la truppa romana dalla panchina ci sarà Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha curato ogni minimo dettaglio durante la settimana per arginare le offensive nerazzurre. A poche ore dal fischio d’inizio, la società ha diramato le scelte ufficiali per la gara.

Come riportato dalla nota del club, ecco l’elenco dei giocatori a disposizione:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni

La grande sfida è ufficialmente lanciata: l’Olimpico è pronto a emettere il suo verdetto.

