Lazio, Dele-Bashiru convocato per la Nigera: le ultime sui convocati biancocelesti

Lazio, anche Dele-Bashiru tra i calciatori biancocelesti convocati per le proprie nazionali: le ultime

Dele-Bashiru è l’ultimo dei giocatori della Lazio che hanno ricevuto le convocazioni per le nazionali. Il nigeriano è stato scelto dal ct Bruno Labbadia per il doppio impegno delle Aquile contro la Libia per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

Con lui lasceranno Formello per raggiungere le rispettive nazionali: Guendouzi, Isaksen, Marusic, Hysaj, Mandas e Dia, mentre nessun calciatore italiano andrà a Coverciano, vista la decisione di Spalletti non convocare nessun biancoceleste per l’Italia.