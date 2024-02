Lazio, Sarri ritrova due giocatori per la sfida con la Fiorentina

Lazio, buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri: in vista della sfida contro la Fiorentina il tecnico ritrova due pedine importanti

Notizie importanti in casa Lazio riguardo i giocatori attualmente fuori per infortunio. Alla vigilia della gara di Firenze, infatti, è molto probabile il recupero di gente cardine come Zaccagni e Vecino.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il primo ha superato i problemi all’alluce che lo tenevano fuori da un mese, ma dovrebbe per sicurezza iniziare dalla panchina. Il secondo sta meglio, ma probabilmente anche lui potrebbe essere solo un’arma a gara in corso.

