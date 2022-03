Lazio, Hernanes: «Reja mi cambiò ruolo, fu importante per la mia carriera»

L’ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato dell’importanza di Reja nella sua carriera

Per i microfoni di Sportitalia, Hernanes ha ripercorso le tappe importanti della sua carriera. Ecco le sue parole:

ALLENATORI IMPORTANTI – «Dovrei fare due nomi. Uno è Reja, perché mi ha messo in un ruolo in cui non giocavo in Brasile. Non volevo giocare in quella posizione, quasi da mezza punta, però ho fatto benissimo, soprattutto il primo anno in cui ho realizzato tanti gol. Quindi ringrazio lui che mi ha messo lì, perché se fosse stato per me avrei scelto un’altra posizione. L’altro nome è Mazzarri che mi ha dato la possibilità di andare all’Inter. Sognavo di giocare in una big d’Europa, per ambire a disputare la Champions League e lottare per vincerla. In quegli anni c’era un periodo di transizione».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU LAZIO NEWS 24