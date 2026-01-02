Lazio, caccia al dopo Castellanos: ecco tutti i profili nel mirino dei biancocelesti e le ultime novità di mercato

Lazio già al lavoro per il sostituto di Taty Castellanos: ecco tutte le opzioni valutate e gli ultimi aggiornamenti

Dopo la cessione di Castellanos, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a intervenire immediatamente sul mercato per individuare il nuovo centravanti. In cima alla lista dei desideri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è Lorenzo Lucca del Napoli, sempre più vicino a lasciare i campioni d’Italia dopo un rapporto mai decollato con Antonio Conte. L’ex Pisa è ritenuto il profilo ideale per raccogliere l’eredità dell’attaccante argentino.

La partenza di Castellanos offre alla dirigenza biancoceleste margini economici più ampi per rinforzare la rosa. Oltre a un nuovo numero nove, Sarri ha chiesto anche una mezzala destra: come riferito da Calciomercato.com, i nomi più caldi sono quelli di Ruben Loftus-Cheek del Milan e di Lazar Samardzic, operazioni però complesse sia sul piano economico sia su quello tecnico. L’obiettivo è aggiungere qualità, fisicità e alternative a un reparto che necessita di nuove soluzioni.

Per l’attacco restano vive anche altre piste: tra queste, quella che porta a Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto FC, e quella di Daniel Maldini. La Lazio sta valutando più opzioni e si prepara a un mercato di gennaio che potrebbe ridisegnare in modo significativo la squadra, con possibili movimenti in uscita di rilievo.

