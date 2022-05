Lazio, il CEO di Binance a Formello: si stringe l’alleanza col club

Il CEO di Binance Zhao presente a Formello per rafforzare la sua alleanza con la Lazio

Tanto entusiasmo per la visita di Zhao a Formello. Il CEO di Binance ha fatto sognare i tifosi della Lazio con il suo patrimoni, innalzandolo a beniamino e liberatore dalla gestione Lotito. Lui, però, è stato chiaro: è a Roma per un evento dedicato alla blockchain e «di solito non compriamo squadre di calcio».

Come riporta il Corriere dello Sport, però, oltre ad un sempre maggiore coinvolgimento dei tifosi – attraverso i fan token -, con la Lazio nasceranno tante iniziative commerciali e di charity su formazione, salute, solidarietà ecc. Zhao lascerà l’Italia a breve e a legarlo ai colori biancocelesti “solo” contratto di due anni (più uno) da 30 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24