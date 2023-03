Lazio, il retroscena di Immobile al Derby: la volontà di Lotito

Lotito aveva provato a convincere Sarri a schierare Immobile nel derby: il tecnico della Lazio ha preferito però non rischiarlo

Ciro Immobile vuole riprendersi il suo posto in attacco, e trascinare la Lazio a suon di gol verso un posto in europa. L’ attaccante della Lazio come ben noto, sta recuperando per essere a disposizione di Sarri, ma spunta un retroscena che riguarda il derby.

Secondo quanto riporta il Messaggero, nonostante Immobile non fosse al meglio, Lotito avrebbe incontrato Sarri prima della partita contro la Roma per convincerlo a farlo giocare, ma il comandante ha preferito risparmiarlo. La scelta dell’ex tecnico di Napoli e Juve ha ripagato visto come è finita la gara.

