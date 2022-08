Lazio, Immobile: «Critiche? Quando smetterò ci si renderà conto di cosa ho fatto»

L’attaccante della Lazio Immobile si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di DAZN

Ciro Immobile, bomber e capitano della Lazio, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di DAZN.

ATTACCANTI – «Sicuramente c’è molto istinto, poi, con il tempo, acquisisci esperienza. Ho fatto tanti gol che so dove va a finire la palla e dove voglio metterla. Insomma, già immagino il gol prima che finisce l’azione. Per esempio, contro il Bologna, ho avuto quell’occasione nel primo tempo. Io avevo pensato di fare il cucchiaio, perché ero messo laterale. Però alla fine, quando sono arrivato davanti al portiere, non sono riuscito a mettere il piede sotto. Poi Skorupski ha fatto una bella parata».

INZAGHI – «Mi ricordo quella discussione in Lazio-Parma. Sbagliai io, ma avevo troppa voglia di giocare. Poi abbiamo parlato e lui mi ha detto che non se l’aspettava da me. Poi c’è stato quell’abbraccio con il Genoa. Alla fine di quella stagione comunque è andato tutto bene».

CRITICHE – «Si sa come la penso su questo. Ci sono varie opinioni che mi fanno pensare. A volte mi fanno pensare, a volte mi faccio una risata. Comunque tutte le persone che mi vogliono bene mi dicono che quando smetterò di giocare ci si renderà conto di cosa ho fatto. Passato? Probabilmente mi serviva più tempo a Dortmund, dove potevo fare qualcosa in più. A Siviglia non mi trovai proprio con l’allenatore».

