Infortunio Patric, il punto del medico della Lazio per la Supercoppa

Le condizioni fisiche di Patric, difensore centrale della Lazio, in vista della semifinale di Supercoppa contro il Napoli

Fabio Rodia, medico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel delle condizioni di Patric nel post partita della gara contro il Lecce.

PAROLE – «Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti. Attualmente la situazione della rosa è abbastanza sotto controllo, abbiamo recuperato quasi tutti con un po’ di fatica, forzando la mano nel derby per mettere in campo tutti. Speriamo ora di rifiatare perché anche noi dello staff abbiamo bisogno di riposo dopo queste situazioni complicate su cui abbiamo dovuto lavorare in fretta».

