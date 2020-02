Lazio, Inzaghi: «Ad inizio anno nessuno ci dava in corsa per il titolo» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la SPAL. Le sue parole

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha parlato di corsa scudetto, sottolineando che pochi ad inizio anno avrebbero dato i capitolini in corsa per il tricolore.

«Noi dobbiamo rimanere con la nostra testa, in pochi ci davano lì su e solo noi sappiamo come continuare al meglio. Sappiamo benissimo che il mercato no cambierà molto le cose. Questa settimana sarà fondamentale e dovremmo stringere i denti ma dobbiamo fare queste tre partite nel migliore dei modi.»