Il tecnico della Lazio Inzaghi commenta la vittoria sul Parma e mette nel mirino l’Inter: «Rialziamo il nostro livello»

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato in conferenza stampa la vittoria sul Parma: «Siamo stati bravi, non era semplice visto l’impegno di Europa League. Abbiamo dovuto preparare la partita in un giorno e mezzo».

Nel mirino ora c’è l’Inter: «Giocheremo contro una grandissima squadra e cercheremo di fare il meglio possibile per rialzare il nostro livello».