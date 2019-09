Il tecnico della Lazio Inzaghi commenta il battibecco con Immobile durante la sfida contro il Parma: «Non stava benissimo ed era giusto il cambio»

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato pubblicamente del duro confronto con Ciro Immobile durante la sfida contro il Parma: «È stata una reazione plateale, aveva un problema nel primo tempo, non stava benissimo ed era giusto il cambio».

L’allenatore spegne le polemiche: «È un generoso e un vincente. Io non guardo in faccia nessuno. L’ho lasciato sfogare, poi gli ho detto di finirla. Si è seduto, non c’è nessun problema».