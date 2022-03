Lazio, Jony senza rimpianti: «Vorrei restare allo Sporting Gijon a lungo»

Jony è tornato tra le fila dello Sporting Gijon dopo la non esaltante esperienza alla Lazio. Il terzino non ha pentimenti

Jony è tornato tra le fila dello Sporting Gijon con la formula del prestito. Il suo desiderio però non è quello di tornare alla Lazio, dove ha vissuto momenti poco esaltanti. Per i microfoni di El Comercio, il terzino ha dichiarato:

LE PAROLE – «Pentito? No, per niente. Se c’è una cosa di cui sono sicuro di essere orgoglioso, è di essere qui. Non rimpiangerò mai la mia decisione di tornare, ma tutti pensavano che la situazione sarebbe stata diversa, che avremmo visto un Jony migliore, ma io assumo tutto, ho la mia colpa e posso solo lavorare. Devo continuare a cercare di trovare la mia versione migliore. Se dipendesse da me resterei qui per molti anni».