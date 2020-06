Lazio, Lotito lavora su due fronti: taglio stipendi e rinnovo di Inzaghi

Lazio, Lotito è al lavoro per sciogliere due questini cruciali: taglio degli stipendi e anche il rinnovo di Inzaghi

La Lazio continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. La società ho fissato gli obiettivi: prima la Champions e poi lo scudetto. Intanto si lavora per trovare l’accordo sul taglio degli stipendi e sul rinnovo di mister Inzaghi.

Come riporta il Corriere dello Sport per quanto riguarda il taglio degli stipendi riguarderà i mesi di marzo e aprile, quelli del lockdown, ma si alzerà il premio Champions. Inoltre Lotito ha fissato un ricco bonus in caso di vittoria del titolo: sul piatto ci sono infatti 10 milioni.

Per il rinnovo di mister Inzaghi c’è tempo ancora anche se la volontà dei capitolini è quella di farlo rinnovare: le cifre sarebbero vicine a poco meno di tre milioni di euro a stagione per un contratto fino al 2023.