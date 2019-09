Lazio, Marusic: «Contento per il gol. Ora l’Inter» – VIDEO

Il centrocampista della Lazio Marusic, autore del 2-0 finale, commenta così la prestazione contro il Parma

Il centrocampista della Lazio Adam Marusic, autore del gol che ha chiuso la partita contro la Lazio, commenta così la prestazione dei biancocelesti: «Sono contento per il gol e per la vittoria, era importante per noi. Ora pensiamo alla partita di mercoledì».

Sull’Inter: «Dobbiamo preparare la sfida al meglio, giochiamo contro una squadra in forma e che ha vinto il derby. Obiettivi stagionali? Non ci stiamo pensando, il campionato è appena iniziato».