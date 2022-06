Lazio Mertens, Sarri prova a convincere il belga: le ultime

Maurizio Sarri non molla Dires Mertens: la Lazio potrebbe trovare nel belga il vice Immobile, ma dovrà abbassare le pretese economiche

La Lazio potrebbe aver trovato il nome giusto per il ruolo di vice Immobile. In scadenza con il Napoli, Mertens potrebbe essere il profilo giusto per i biancocelesti.

Un nome che piace tanto a Sarri che sta provando a convincere l’attaccante ad abbassare le pretese da 4 milioni per l’ingaggio. In caso di apertura positiva, Tare è pronto ad affondare il colpo e accontentare il tecnico. Lo scrive Il Messaggero.