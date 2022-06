Casale chiama la Lazio: «Vorrei essere allenato da Sarri...»

Il difensore del Verona Casale chiama la Lazio sognando di essere allenato da Sarri

Nicolò Casale, difensore del Verona e obiettivo della Lazio, in una intervista a Sportitalia non ha nascosto il suo desiderio di essere allenato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

ALLENATO DA SARRI – «Messaggi sul passaggio alla Lazio? Sicuramente ho ricevuto tanti messaggi e ho letto tante notizie. Qualche giorno fa ho parlato con il mio procuratore e mi ha detto di non leggere nessuna notizia e che mi chiamerà lui quando le cose saranno concrete. Fa piacere essere accostato alle grandi squadre, sto aspettando la chiamata. Sono giocatore del Verona, sono cresciuto a Verona, ho fatto settore giovanile lì, sono tornato lì e quindi non posso lamentarmi, sono anche veronese. Solletica l’idea di giocare per Sarri? Sicuramente Sarri è un grande allenatore che cura la fase difensiva e mi farebbe piacere giocare per lui. Però sono un giocatore del Verona e in questo momento devo pensare a questo».

