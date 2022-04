Lazio Milan, la Curva Nord smentisce lo sciopero: «Sarò protesta pacifica». Il comunicato dei tifosi biancocelesti

Gli Ultras Lazio ha diramato un nuovo comunicato attraverso i propri profili social. Il cuore pulsante del tifo biancoceleste ha smentito di voler vietare l’ingresso nello stadio ai tifosi in occasione di Lazio-Milan, spiegando che la protesta che andrà in scena per il prezzo dei biglietti sarà assolutamente pacifica. Ecco il comunicato integrale:

«Quella di domenica è una protesta pacifica, è la protesta di tutti i Laziali che ci sono sempre stati e che si sentono presi in giro. Nessuno obbliga la gente a non entrare, a differenza delle falsità riportate da alcuni giornali. Nessuno! Sta alla coscienza di ognuno fare la propria scelta. Come sempre ai Laziali ci pensano i Laziali! Ci vediamo a Ponte Milvio alle 15 e poi tutti insieme sotto la Curva Nord per sostenere la nostra Lazio».