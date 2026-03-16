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Lazio Milan, stop improvviso alla coreografia della Tribuna Tevere: ecco perché le autorità ne hanno vietato l’esposizione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

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LAZIO TIFOSI CURVA

Lazio Milan, niente scenografia in Tevere: la coreografia viene vietata all’ultimo minuto per una difformità nei materiali

Un intoppo burocratico ha spento sul nascere la coreografia preparata per Lazio–Milan. La scenografia destinata a colorare la Tribuna Tevere è stata infatti bloccata poche ore prima del calcio d’inizio, dopo il controllo delle autorità competenti. Come riportato da Adnkronos, il divieto è scattato per una mancata conformità ai protocolli di sicurezza.

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Il ruolo del GOS e la “difformità” riscontrata

Il materiale portato allo stadio non corrispondeva a quello precedentemente comunicato e approvato. La procedura prevede che il GOS – il Gruppo Operativo Sicurezza – valuti ogni elemento della coreografia tramite lo SLO, il Supporter Liaison Officer della società. Durante le verifiche effettuate dagli steward è emersa una difformità tra il progetto autorizzato e quanto realmente introdotto in Tribuna Tevere, rendendo nulla l’autorizzazione iniziale.

Sicurezza e regolamenti

Il blocco rientra nella normale applicazione delle norme che regolano gli eventi sportivi di grande affluenza. Una volta accertata l’incongruenza tra la documentazione presentata dalla Lazio e il materiale effettivamente utilizzato, l’organo preposto ha disposto l’immediato stop alla coreografia. Nonostante le procedure fossero state avviate e approvate nei tempi previsti, il controllo finale ha cambiato l’esito della serata dal punto di vista scenografico.

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