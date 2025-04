Lazio, rimonta e rimpianti Champions: il Parma spaventa Baroni, poi Pedro ci mette una pezza

Lazio Parma, pareggio che sa di rimpianto europeo per i biancocelesti: Pedro salva Baroni, ma la Champions ora si complica

La Lazio butta via una grande occasione pareggiando 2-2 contro il Parma all’Olimpico, compromettendo la corsa Champions. Partita iniziata malissimo dai biancocelesti, sotto già dopo tre minuti per mano di Ondrejka, autore poi di una doppietta. Solo con l’ingresso di Pedro e Vecino la squadra di Baroni ha ritrovato energia e qualità, rimontando nel finale grazie a due gol dello spagnolo. Ma il pareggio non cancella i limiti caratteriali emersi nei momenti decisivi: l’Europa maggiore è ora più lontana.

Il Parma, ben organizzato da Chivu e sulla scia dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Juve, ha dominato per larghi tratti ma ha pagato l’ingenuità nel non chiudere la partita. La Lazio, imprecisa e nervosa, ha reagito solo negli ultimi minuti, sfiorando persino il sorpasso con due richieste di rigore non concesse. L’impressione, però, è che la squadra si svegli troppo tardi e fatichi a reggere la pressione nelle sfide che contano davvero.