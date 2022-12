Lazio, Pedro: «Non è il momento di parlare di rinnovo»

L’attaccante della Lazio, Pedro, ha parlato del suo futuro biancoceleste e degli obiettivi a Il Messaggero

«Futuro? Non è il momento di parlare di rinnovo, ma non ho mai detto di voler andare via. Ora non voglio deconcentrarmi per gli obiettivi. Vogliamo arrivare tra le prime quattro e continuare bene in Coppa Italia e Conference».