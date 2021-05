Lazio, Immobile insegue un nuovo record: l’obiettivo del bomber

Immobile è il marcatore più prolifico nella storia di Lazio, e si appresta a stabilire un altro record contro il Parma

Ciro Immobile è diventato il marcatore più prolifico della Lazio, raggiungendo Silvio Piola a quota 149. Uno dei tanti record infranti dal centravanti biancoceleste, nella Capitale dal 2016, con un altro traguardo nel mirino.

Immobile è autore di quattro gol nelle ultime sei sfide contro il Parma in campionato, ha realizzato 19 gol in questa Serie A e potrebbe diventare l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A.