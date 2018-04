Lazio-Roma streaming e diretta tv: come vedere la partita

Lazio-Roma streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara della 32ª giornata di Serie A 2017/2018 alle ore 20,45

Lazio-Roma streaming: allo stadio Olimpico va in scena il derby numero 148 in Serie A, valido per il 32° turno di campionato. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: biancocelesti reduci dalla cocente eliminazione dall’Europa League col Salisburgo, giallorossi forti della clamorosa rimonta ai danni del Barcellona e la conquistata semifinale di Champions. La sfida odierna è un scontro diretto per il piazzamento in Champions League, con le due squadre appiate al terzo posto in classifica a 60 punti. Nella gara d’andata, la Roma vinse sulla Lazio per 2-1.

La partita in programma oggi alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta del derby Lazio-Roma potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Lazio-Roma: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manōlas, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Pellegrini, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.