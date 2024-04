Lazio Salernitana, Colantuono: «Ci abbiamo messo del nostro»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo il ko esterno all’Olimpico contro i biancocelesti

PAROLE – «Lazio ferita, che ha perso il derby, che vive un momento di polemica. La sfida era già difficile, ma ci abbiamo messo del nostro. Di 4 gol, almeno un paio glieli abbiamo fatti fare noi. Ci hanno creato grandi difficoltà, ma gli errori nostri non vanno fatti, soprattutto al cospetto di squadre di questo tipo. La differenza tra le due squadre era netta, siamo riusciti a tenere il 3-1 fin quando siamo riusciti, il 4-1 ti taglia definitamente le gambe. La squadra è in un momento difficile, è un bel pezzo che è in difficoltà. Squadre come la Lazio alla prima occasione ti fanno gol, anche a livello psicologico non è facile. Se vogliamo fare un finale degno, per non regalare nulla, dobbiamo fare di più. Non è contro la Lazio che dobbiamo capire chi siamo, le gare alla nostra portata dobbiamo farle in maniera diversa».