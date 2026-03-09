Hanno Detto
Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa»
Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara. ecco le sue dichiarazioni
Sarri, alla vigilia della sfida della 28ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Sassuolo di Grosso, ha presentato il match ai microfoni di DAZN. L’allenatore della Lazio ha offerto le sue sensazioni sul momento della squadra e sulle insidie della partita, tracciando le linee guida della gara che attende i biancocelesti.
SASSUOLO – «Speriamo di vedere la versione vera. Le due versioni viste della nostra squadra nelle ultime due partite non sono spiegabili se non per l’atteggiamento mentale. Le motivazioni devono esserci sempre e comunque e sembra che oggi ci siano».
MOTTA – «Motta? Più se ne parla più c’è pressione. Sembra normale e tranquillo».
STADIO – «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società».
