Lazio, senti Milinkovic: «Mai detto di voler andar via». Il centrocampista biancoceleste parla del suo futuro

Intervistato da Sport Plus Sergej Milinkovic-Savic ha voluto fare chiarezza sul suo futuro: «Non ho mai detto di voler andare via dalla Lazio, mi trovo bene qui. Non ho neanche mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, si trattava solo di articoli di giornale».

Salvo poi aggiungere: «Non sento il peso della situazione perché so che c’è tempo per un trasferimento e se qualcosa deve succedere, succederà, ma finora non c’è stato nulla e stiamo andando avanti. Nuovi impegni mi aspettano con la maglia della Lazio».