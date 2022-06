Lazio, Strakosha ai saluti: presto la firma con il Fulham

Il portiere della Lazio, Strakosha è pronto a salutare i biancocelesti: vicino la firma con il Fulham in Premier League

La Lazio è pronta a salutare il portiere Strakosha. L’albanese è vicino alla firma con il Fulham che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

A riportare la notizia il The Sun, che scrive anche che mancherebbe soltanto l’ufficialità per annunciare il primo colpo della società neo promossa in Premier League.