Lazio, Tare: «Ci sentiamo favoriti questa sera»

Le parole di Igli Tare prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juve: «Vogliamo rifarci della sconfitta in campionato»

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Juve e Lazio. Di seguito le parole del ds biancoceleste.

FAVORITI – «Assolutamente sì, anche perché c’è una Juve che ha bisogno di una grande reazione. Questo può essere motivo per trovarci insieme e andare oltre alle loro possibilità. Non sarà facile, ma siamo consapevolidi avere una grande opportunità stare per un grande obiettivo di stagione».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Qui parliamo di un altro obiettivo. Qui si parla di Coppa Italia e per arrivare in semifinale dobbiamo fare una grande prestazione, anche perchè l’ultima partita in campionato non è andata come volevamo. Stasera è una grande occasione di raggiungere un traguardo».

MERCATO – «C’era una necessita che aveva espresso l’allenatore nei confronti della posizione e abbiamo portato a casa un ragazzo giovane che ama questi colori».

TORMENTONE MILINKOVIC-SAVIC – «A me fa un effetto al contrario: so come stanno le cose perciò non c’è nessun tormentone. Ogni cosa si valuterà al momento opportuno. Non leggo cosa si dice, sono tranquillo e fiducioso»