Lazio, Tare: «I risultati raggiunti, per i soldi investiti, sono ottimi»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato al Corriere della Sera circa il momento dei biancocelesti in campionato.

PAROLE – «I risultati raggiunti, per i soldi investiti, sono ottimi, ne siamo orgogliosi, ma vogliamo salire di livello. Sarebbe importante entrare in Champions per qualche anno di fila».