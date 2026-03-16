Lazio Milan, spunta il comunicato dei tifosi sullo striscione vietato: la protesta biancoceleste esplode dopo il divieto

Lazio Milan, caso coreografia: i tifosi biancocelesti attaccano: diffuso un nuovo comunicato sullo striscione censurato

La serata di Lazio–Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A e conclusa con l’1-0 per la squadra di Maurizio Sarri, avrebbe dovuto lasciare soltanto entusiasmo e orgoglio. In un Olimpico spinto da oltre 50 mila tifosi, la cornice era quella delle grandi occasioni, con coreografie diffuse in Curva Nord e Distinti Nord per accompagnare il big match.

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Proprio sul fronte scenografico, però, è esploso un caso inatteso. In Tribuna Tevere sarebbe dovuta comparire anche la scritta “Libertà”, parte integrante del progetto coreografico preparato dai tifosi biancocelesti. L’autorizzazione è stata però revocata all’ultimo istante dalle autorità competenti, impedendo l’esposizione del messaggio e generando immediatamente malumori sugli spalti.

La decisione ha scatenato la protesta del tifo laziale, che ha affidato ai social e a un comunicato ufficiale tutta la propria delusione. Quella che doveva essere una scenografia pensata per celebrare una notte speciale si è così trasformata in un caso dal forte valore simbolico e politico, destinato a far discutere ancora nelle prossime ore.